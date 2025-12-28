Meloni riceve regalo di Natale da 10mila euro da FdI

I deputati e senatori di Fratelli d’Italia hanno organizzato una colletta per regalare a Giorgia Meloni un computer hi-tech da 10mila euro per Natale. Questo dono è il risultato di una colletta tra i parlamentari del partito, che hanno contribuito con circa 50 euro ciascuno.

Il regalo è destinato a un utilizzo strettamente domestico e mira a fornire alla premier una strumentazione all’avanguardia per le sue esigenze personali. La consegna del computer è prevista per il 23 dicembre, durante un incontro convocato specificamente per gli auguri natalizi alla Camera dei Deputati.

Non è la prima volta che i parlamentari di Fratelli d’Italia sorprendono la loro leader con regali di tale portata e originalità. L’anno precedente, infatti, una simile colletta aveva portato nelle mani della Presidente Meloni un letto king size per la sua villa.

Questi gesti evidenziano un legame personale e di partito particolarmente forte tra Giorgia Meloni e i suoi collaboratori. Tuttavia, oltre ai regali materiali, c’è un altro “dono” che Giorgia Meloni attende con impazienza: l’approvazione della manovra economica. La manovra di bilancio sta attraversando un percorso tortuoso, costellato di sfide e ritardi, e richiede un intenso lavoro di mediazione e compromesso.