Meloni, per la premier un 2024 da ‘leader più potente d’Europa’

Il 2024 segna un anno significativo per il governo di Giorgia Meloni, che diventa il settimo governo più longevo della Repubblica italiana. La premier conquista posti di rilievo come quello di vicepresidente esecutivo della Commissione europea per Raffaele Fitto e riceve sostegno da figure internazionali come Donald Trump, ma affronta anche sfide interne e polemiche. L’anno inizia con l’approvazione della riforma dell’autonomia differenziata e un vertice Italia-Africa, ma già a febbraio si segnalano le dimissioni del sottosegretario Sgarbi in seguito a un’inchiesta sui beni culturali.

Il 24 febbraio, Meloni compie una missione a Kiev per dimostrare il sostegno dell’Italia all’Ucraina, mentre a marzo annuncia il ritorno a casa di Chico Forti, detenuto in America per 24 anni. Aprile vede respinte due mozioni di sfiducia, ma a fine mese Meloni annuncia la sua candidatura alle elezioni europee, ottenendo il sostegno degli elettori con il partito Fratelli d’Italia, che si conferma primo partito italiano alle urne di giugno.

Il governo affronta varie riforme e richieste, fra cui quella della separazione tra magistratura requirente e giudicante, ma giunge a un punto critico con la questione degli hotspot in Albania, dove il segretario di +Europa contesta la premier durante una visita. Il summit del G7 a giugno rischia di alzare ulteriormente le tensioni, specie con François Macron, mentre in luglio Meloni si distacca dalla riconferma di Ursula von der Leyen a capo della Commissione europea, provocando preoccupazioni sul possibile isolamento dell’Italia.

Agosto porta ulteriori controversie con le dimissioni del ministro Sangiuliano a causa di uno scandalo che coinvolge nomine non autorizzate. A settembre, Meloni partecipa all’Assemblea generale dell’ONU e si confronta con importanti CEO del settore tecnologico, mentre la sua scelta di ricevere un premio da Musk suscita discussioni sul suo rapporto con l’amministrazione Biden.

In novembre, Meloni visita Buenos Aires e partecipa al G20, sostenendo Milei con una visione sovranista. Il 27 novembre, Fdi sostiene la nuova Commissione europea, nonostante critiche interne. Infine, a dicembre, la premier incontra Trump durante la riapertura di Notre-Dame, consolidando la sua posizione nel contesto internazionale e guadagnandosi il titolo di “persona più potente d’Europa” da “Politico”.