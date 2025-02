Meloni, ovazione al summit dei conservatori statunitensi

Standing ovation a Washington al termine dell’intervento video della premier Giorgia Meloni alla Convention Conservative Political Action Conference (Cpac), dove ha richiamato valori condivisi tra conservatori europei e americani, sottolineando l’importanza della difesa dei confini e il legame tra Usa e Ue. Meloni ha affermato che i suoi avversari sperano in una divisione con il presidente Trump, ma confida nella sua forte leadership per sfatare queste speranze. Ha riconosciuto gli errori commessi in Europa, attribuendoli alle élite dominanti e ai media mainstream. In merito alla guerra in Ucraina, ha denunciato la brutale aggressione subita dal paese, affermando che una “pace giusta e duratura” richiede una collaborazione forte tra le nazioni.

Meloni ha lodato il legame tra Italia e Usa, definendolo profondo e indistruttibile, forgiato dalla storia e dai valori condivisi, e ha ringraziato gli americani di origine italiana per il loro contributo alla prosperità americana. Ha anche evidenziato la crescita dei conservatori a livello globale, notando che la sinistra si sente minacciata dalla vittoria di Trump. Meloni ha denunciato il doppio standard della sinistra, che etichetta i leader conservatori come minacce per la democrazia, mentre in passato celebrava i leader liberali.

Inoltre, ha criticato la sinistra radicale per cercare di cancellare la storia e l’identità europea, affermando che l’Occidente non può esistere senza l’America e l’Europa. Infine, ha risposto all’indignazione delle élite di sinistra riguardo al discorso di JD Vance, sottolineando l’importanza di discutere di identità e libertà, invitando a un orgoglio europeo più deciso in difesa della sua autonomia.