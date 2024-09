Meloni oggi all’Onu, cosa ha detto la presidente del Consiglio

Il 23 settembre 2024, la premier italiana Giorgia Meloni è intervenuta al Palazzo delle Nazioni Unite in occasione del ‘Vertice del Futuro’, ribadendo l’importanza del multilateralismo e del ruolo cruciale delle Nazioni Unite. Meloni ha sottolineato che nessuno Stato è in grado di affrontare efficacemente le sfide contemporanee da solo; pertanto, l’Italia sostiene fermamente l’idea che le Nazioni Unite rappresentino uno spazio fondamentale per il dialogo e la cooperazione tra le nazioni. Ha affermato che è essenziale che ogni voce venga ascoltata e che le nazioni imparino a capirsi e rispettarsi reciprocamente.

Un punto centrale del suo discorso è stato il tema della riforma della governance internazionale, in particolare riguardo al Consiglio di Sicurezza. Meloni ha affermato che qualsiasi revisione deve rispettare i principi di uguaglianza, democraticità e rappresentatività. Ha avvertito che le riforme devono essere inclusive, affermando che non ci si deve limitare a favore di alcuni Stati a discapito di altri, rifiutando la creazione di nuove gerarchie. Ha insistito sul fatto che tutte le nazioni, e quindi tutti i loro cittadini, devono avere pari diritti.

Inoltre, Meloni ha criticato un approccio inefficace del multilateralismo, definendolo come un potenziale “club” in cui si scrivono documenti vuoti e si esprimono buone intenzioni senza arrivare a decisioni concrete. Ha esortato la comunità internazionale a prendere sul serio la necessità di affrontare le urgenze globali e a passare dalle parole ai fatti. Il suo intervento riflette un impegno dell’Italia nel promuovere un multilateralismo attivo e responsabile, in grado di rispondere efficacemente alle sfide globali, come il cambiamento climatico, le crisi migratorie e le conflittualità internazionali.

La premier ha chiuso il suo discorso invitando a un rinnovato impegno collettivo per un’azione concreta e fruttuosa all’interno delle Nazioni Unite, sottolineando che solo attraverso un’adeguata collaborazione internazionale sarà possibile affrontare e risolvere le problematiche sempre più complesse del mondo attuale.