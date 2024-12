Meloni oggi al Consiglio europeo, le due priorità per l’Italia

La crisi in Siria e gli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina sono alcuni dei temi discussi dai leader dei 27 Paesi dell’Unione Europea durante il primo Consiglio europeo della nuova legislatura, guidato dal presidente Antonio Costa. Giorgia Meloni intende focalizzarsi su due questioni importanti per l’Italia: la crisi dell’automotive e la gestione dei flussi migratori. Il tema della regolazione del settore auto potrebbe essere sollevato anche in vista del summit economico di marzo 2025, con l’appoggio di altri Stati come la Repubblica Ceca. Meloni ha espresso la necessità di rivedere le scelte sull’automotive, evidenziando l’importanza di difendere questa filiera dell’industria italiana e criticando la corsa all’elettrico.

Il dossier migranti sarà affrontato sia durante il Consiglio europeo sia in incontri a margine tra Italia, Olanda e Danimarca, con la partecipazione anche di Ursula von der Leyen e di altri membri dell’UE. Meloni ha sottolineato l’importanza di difendere il “modello Albania”, basato sull’intesa per i centri dei migranti, sostenendo che questa strategia è efficace contro il traffico di esseri umani.

In un incontro sulla questione dei Balcani, Meloni ha ribadito la necessità di completare l’integrazione dei Paesi balcanici nell’UE, definendo la riunificazione come una priorità della legislatura. Ha lodato sforzi compiuti da Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina e Serbia per le necessarie riforme.

In un’altra riunione, Meloni ha discusso di Ucraina con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri leader europei, ribadendo il sostegno dell’Italia per la legittima difesa ucraina e la costruzione di una pace giusta e duratura. Zelensky ha sottolineato l’importanza di una posizione unitaria dell’Europa nel sostenere l’Ucraina contro l’invasione russa. Tuttavia, ha anche riconosciuto che sarà difficile per Kiev riprendere il controllo del Donbass e della Crimea, attualmente sotto il controllo russo.

Il Consiglio europeo e il vertice sui Balcani rappresentano occasioni cruciali per discutere politiche e strategie comuni, evidenziando l’importanza di un approccio coeso di fronte alle sfide attuali.