Meloni non ‘molla’ Zelensky, dialogo con Trump per la pace in Ucraina

Giorgia Meloni si impegna a mediare tra Stati Uniti e Unione Europea in seguito alle tensioni sul conflitto ucraino. Ieri, ha preparato il suo discorso per il Cpac, conferenza conservatrice a Washington, dove interverrà sabato. Meloni parlerà delle relazioni transatlantiche, sottolineando la necessità di unità in risposta alle affermazioni critiche di Donald Trump riguardo a Volodymyr Zelensky. In una telefonata con il Primo Ministro canadese Justin Trudeau, Meloni ha ribadito il sostegno dell’Italia e il desiderio di raggiungere una pace duratura in Ucraina, evidenziando il ruolo del supporto occidentale e della determinazione ucraina.

Nella stessa telefonata, Meloni ha comunicato a Trudeau la sua impossibilità di partecipare alla videochiamata dei leader G7 a causa di impegni preesistenti. Ieri, Meloni ha incontrato i suoi vice, Tajani e Salvini, per discutere vari temi, compreso il conflitto ucraino e questioni economiche. Salvini sta lavorando a un documento per supportare 20 milioni di italiani in difficoltà con l’Agenzia delle Entrate, ma i partner della maggioranza mostrano cautela riguardo alla sostenibilità economica della misura.

Nel frattempo, si è aperto un fronte interno riguardante la condanna del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che ha ricevuto otto mesi di pena per rivelazione di segreto d’ufficio. Meloni esprime sconcerto per la sentenza e difende Delmastro, affermando che rimarrà al suo posto. La situazione di Delmastro e le reazioni della maggioranza sembrano riflettere la tensione interna tra le posizioni più aggressive di alcuni membri e la necessità di mantenere una linea più cauta.