Meloni, no al rimpasto di governo. L’ipotesi 2027: cosa farà?

In una conferenza stampa di inizio anno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto a numerose domande sulla politica interna e sui suoi rapporti con figure di spicco come Elon Musk e Donald Trump. Tra i temi trattati, il futuro del governo e le voci su un possibile rimpasto, che Meloni ha categoricamente escluso, sottolineando che “non è tendenzialmente favorevole” a tale eventualità. Riguardo a Matteo Salvini, ha confermato che non è previsto un suo trasferimento al Viminale, affermando che il ministro dell’Interno, Piantedosi, sta svolgendo un buon lavoro.

Meloni ha affrontato anche la situazione di Daniela Santanchè, ministra del Turismo, evitando di esprimere un giudizio in merito al suo eventuale rinvio a giudizio. Il nodo della legge regionale della Campania sul terzo mandato del governatore è stato affrontato, con Meloni che ha annunciato l’intenzione del governo di impugnare il provvedimento, evidenziando la mancanza di una posizione unitaria all’interno del centrodestra.

Il governatore veneto Luca Zaia, che vorrebbe un quarto mandato, è stato citato come esempio di interno dibattito nel suo partito. Meloni ha dichiarato che la candidatura di Fratelli d’Italia per la Regione dovrebbe essere considerata, ma è necessario un dialogo sereno con gli alleati.

Si è parlato anche di riforme in programma, dalla giustizia al premierato, con Meloni intenzionata a portare avanti questi cambiamenti e a svolgere referendum su tematiche importanti. Ha ribadito che il governo ha la responsabilità di definire i Paesi sicuri in relazione alla questione migranti e ha rivendicato l’inserimento della norma ‘anti-Renzi’ nella legge di bilancio, sottolineando l’importanza di non accettare fondi esteri da chi ricopre ruoli istituzionali.

Meloni ha difeso anche il ruolo della sorella Arianna, differenziano le accuse giudiziarie contro di lei e respingendo l’idea di un complotto. Si è espressa infine sulle sue future candidature, affermando che deciderà in tempo opportuno, e ha avuto parole di rispetto per Pier Silvio Berlusconi, esprimendo la necessità di valutare le sue future mosse.