Meloni “neonazista nell’animo”, ritirata la querela contro Luciano Canfora

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ritirato la denuncia-querela per diffamazione contro lo storico e filologo Luciano Canfora. La decisione è giunta dopo che, il 16 aprile scorso, il giudice monocratico del tribunale di Bari, Antonietta Guerra, aveva rinviato Canfora a giudizio per un’udienza fissata per il 7 ottobre.

Le controversie risalgono ad aprile 2022, quando Meloni era ancora solo parlamentare e leader di Fratelli d’Italia. Durante un convegno al liceo scientifico Fermi di Bari, Canfora si era espresso con termini pesanti nei confronti della leader politica, definendola “neonazista nell’anima” e “una poveretta”, accusandola di essere “trattata come una mentecatta pericolosissima”. Queste affermazioni erano state considerate aggravate dal fatto che erano rivolte a un pubblico ufficiale nel corso delle sue funzioni.

La difesa di Canfora aveva richiesto un ‘non luogo a procedere’, sostenendo che le sue parole rientravano nell’esercizio del diritto di critica, specificamente quello politico. Meloni aveva chiesto un risarcimento danni di 20.000 euro per le affermazioni del filologo.

In risposta al ritiro della querela, Roberto Saviano ha pubblicato un post su X, criticando aspramente la scelta della premier e sottolineando che Canfora aveva semplicemente espresso un’opinione. Saviano, che a sua volta è stato querelato da Meloni, ha affermato di essere “fiero di essere stato portato a processo da questo governo banditesco”. Ha anche enfatizzato il suo impegno nel testimoniare contro le politiche xenofobe del governo.

Questa vicenda evidenzia tensioni tra politica e libertà di espressione, ponendo in luce i rischi di intimidazioni e repressione del dissenso. Meloni, da parte sua, potrebbe aver scelto di ritirare la querela per minimizzare le critiche o per evitare un processo che potesse esporre ulteriormente la sua figura pubblica a controversialità. La decisione ha sollevato dibattito sull’importanza della critica politica e sulla risposta delle autorità a tali espressioni.