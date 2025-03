Meloni-magistrati, due ore di confronto a Palazzo Chigi: cosa è accaduto

Si è conclusa una riunione di oltre due ore tra il governo e i rappresentanti dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) presso Palazzo Chigi, incentrata sulla riforma della separazione delle carriere. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso gratitudine all’Anm per il contributo al dibattito e ha annunciato l’intenzione di avviare un confronto sulle leggi attuative della riforma, così come sul documento presentato dall’Anm riguardo all’amministrazione della giustizia. Il governo ha ribadito la volontà di procedere rapidamente nell’attuazione della riforma costituzionale.

Meloni ha smentito notizie di stampa secondo cui il governo stesse per togliere il controllo della polizia giudiziaria ai pm, una rassicurazione confermata anche dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Tuttavia, il governo ha mantenuto ferma la riforma sul sistema giudiziario presentata al Parlamento. Cesare Parodi, presidente dell’Anm, ha chiarito che non si è trattato di una trattativa e ha condiviso le proprie opinioni, nonostante non siano state ottenute modifiche alle posizioni da entrambe le parti.

Parodi ha sottolineato l’importanza di un confronto rispettoso tra magistrati e politica, richieste di maggiore rispetto per i magistrati spesso accusati di ideologismo. L’Anm ha presentato otto punti costruttivi per una giustizia più efficiente, riscontrando interesse dal governo. Infine, l’Anm ha annunciato una mobilitazione per far comprendere al pubblico il proprio ruolo, con manifestazioni e dibattiti per difendere le proprie idee in una democrazia.