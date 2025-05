Meloni: L’Italia è pronta a invertire la rotta economica

Durante l’Assemblea di Confindustria a Bologna, la premier Giorgia Meloni ha affermato che l’Italia ha riconquistato credibilità in un contesto economico difficile, sottolineando che il Paese sta diventando un mercato attrattivo per gli investimenti stranieri. Meloni ha ribadito la solidità della nostra economia e ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra governo e industria.

Nel suo discorso, ha messo in rilievo la necessità di affrontare il problema urgente del costo dell’energia, dichiarando che il governo è aperto a suggerimenti e proposte per migliorare la situazione. Ha anche evidenziato come l’esecutivo stia lavorando a un’analisi del mercato energetico per identificare possibili anomalie nei prezzi, avvertendo contro speculazioni che potrebbero danneggiare produttori e occupazione. Ha menzionato gli oltre 60 miliardi di euro stanziati per alleviare i costi energetici, sottolineando la necessità di trovare soluzioni sostenibili.

Meloni ha anche sollecitato l’Unione Europea a rimuovere i dazi interni e ha confermato il supporto del governo riguardo la situazione dell’ex Ilva, chiedendo a tutti gli attori coinvolti di collaborare. Ha infine ribadito l’impegno del governo a promuovere il “Made in Italy” e a semplificare le norme per attrarre investimenti esteri.

Concludendo il suo intervento, Meloni ha invitato a pensare in grande, rilevando come all’estero l’Italia sia vista come un punto di riferimento. Ha esortato a mantenere coraggio e determinazione per affrontare le sfide future, esprimendo fiducia nel potenziale del Paese.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com