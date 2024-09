Meloni, l’intervento all’Onu: Israele e Libano, l’appello

In un quadro di sfide globali, la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha dichiarato all’Assemblea generale dell’Onu che “l’Italia è pronta a fare la sua parte” per affrontare i problemi attuali. Meloni ha sottolineato la complessità del periodo storico e l’importanza di affrontare le difficoltà con coraggio e fermezza, richiamando il patriottismo di figures storiche come Carlo Pisacane.

Riguardo alla crisi in Medio Oriente, ha affermato il diritto di Israele a difendersi dagli attacchi e ha chiesto che si rispetti il diritto internazionale, tutelando al contempo i civili palestinesi. Ha riconosciuto la necessità di un processo verso la creazione di uno Stato palestinese, auspicando una leadership che promuova il dialogo e la stabilità.

Meloni ha anche discusso il conflitto tra Ucraina e Russia, enfatizzando il diritto dell’Ucraina a difendere la propria sovranità e le conseguenze destabilizzanti della guerra russa sul sistema internazionale. Ha evidenziato che le sfide attuali richiedono un nuovo modo di pensare e di agire.

La presidente ha richiamato l’attenzione sulla crescita della frammentazione economica e sugli effetti di questa dinamica sui paesi più vulnerabili. Ha inoltre messo in evidenza le problematiche legate all’ambiente, alla scarsità di risorse e all’uso strumentale della religione, di cui sono vittime milioni di persone, in particolare cristiani.

Un altro tema cruciale affrontato da Meloni è quello dell’immigrazione illegale. Ha denunciato la situazione disperata di molte persone costrette a emigrare, sottolineando la necessità di combattere contro i trafficanti di esseri umani. Ha ribadito l’importanza di garantire il diritto alla dignità e alla stabilità economica per chi è costretto a lasciare il proprio paese.

Infine, Meloni ha parlato del rinnovato impegno dell’Italia verso l’Africa, evidenziando il Piano Mattei e progetti di cooperazione bilaterale. Ha annunciato iniziative per migliorare la sicurezza alimentare e la produzione energetica, puntando su collaborazioni che valorizzino le capacità locali e promuovano lo sviluppo sostenibile senza imporre scelte dall’alto.

L’intervento di Meloni si è concluso riaffermando l’importanza del diritto di chi emigra a non doverlo fare, cercando soluzioni pratiche e solidali per affrontare le questioni di immigrazione e sviluppo.