Giorgia Meloni, in un’intervista con Dario Desario, affronta temi come le prossime elezioni, lavoro e salari, e dedica ampio spazio alla politica internazionale. Sottolinea l’importanza del rapporto con gli Stati Uniti di Trump, definendolo “leale ma non subalterno”. Meloni esprime opinioni su vari argomenti, riflettendo sulla situazione politica attuale e sul futuro del suo partito.