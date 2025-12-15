Meloni lancia la campagna elettorale

A Castel Sant’Angelo, Giorgia Meloni ha tracciato una linea di demarcazione chiara tra il centrodestra e la sinistra, segnando l’inizio della campagna elettorale per le politiche. La premier ha assunto un tono infiammato, criticando la sinistra e rivendicando i risultati del suo governo, come la stabilità e il miglioramento dei dati macro-economici.

Meloni ha giocato su due registri: quello identitario, in cui riesce a far stare dentro tutto, e quello dei tre anni di governo, in cui può legittimamente rivendicare alcuni aspetti positivi. Ha anche utilizzato un registro “meta-politico”, parlando ad una comunità che viene da lontano e che ha lottato per non compromettersi con il potere.

Dall’altra parte, Schlein sembra ancora definirsi più per contrasto che per proposta, criticando il governo ma senza offrire un’alternativa chiara. L’alleanza di centrosinistra pare tutta da costruire e Schlein rischia di subire danni da mondi vicini alla sinistra. La destra sembra essere il luogo delle libertà, specie di opinione, mentre la sinistra quella delle censure. Soprattutto, a parlare sempre di Meloni, ci guadagna solo la premier.