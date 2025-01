Meloni, la ‘bugiarda del secolo’: l’attacco social dei deputati Pd sul caso Almasri

I deputati del Partito Democratico, attraverso un post su Facebook firmato da Matteo Orfini, hanno paragonato la premier Giorgia Meloni a Benito Mussolini, utilizzando una grafica ispirata al romanzo “M. Il figlio del secolo”. Le critiche sono state innescate dalla gestione del caso Almasri, per cui Meloni è attualmente indagata. Il post denota forti accuse, titolando “Meloni, la bugiarda del secolo”, e spiegando che molte affermazioni della premier sono false. In particolare, si afferma che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, fosse stato informato del caso e che Meloni e altri ministri non avessero ricevuto un avviso di garanzia, ma una comunicazione di iscrizione, che è giuridicamente diversa.

Il comunicato prosegue sottolineando che la comunicazione di iscrizione non è una rappresaglia per la riforma della giustizia, bensì un atto dovuto a seguito di un esposto. I deputati evidenziano che la decisione di rilasciare Almasri non fosse inevitabile, suggerendo che ci fossero altre opzioni disponibili che avrebbero evitato il suo rimpatrio in Libia. Inoltre, viene insinuato che il governo potrebbe essere sotto ricatto da parte dei leader libici.

Meloni ha recentemente espresso dei dubbi nei confronti della Corte penale internazionale riguardante un mandato di arresto emesso contro il capo della polizia giudiziaria di Tripoli, rilasciato dopo un soggiorno in Italia nonostante il mandato. Meloni e altri membri del governo sono indagati per favoreggiamento e peculato nel contesto del rimpatrio di Almasri, il quale è stato arrestato a Torino e successivamente riportato in Libia con un aereo di Stato italiano.