Meloni: Italia non è terra per traffico di permessi

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riafferma l’impegno del governo nella lotta contro l’illegalità legata all’immigrazione, sottolineando che l’Italia non deve diventare terreno di sfruttamento per i trafficanti di permessi di soggiorno. Meloni ricorda di aver presentato un esposto alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo un anno fa, denunciando gravi irregolarità nel sistema del “click day” per i permessi di soggiorno. A suo avviso, da allora sono emerse ulteriori evidenze di crimini connessi al traffico di permessi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com