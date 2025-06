Meloni: Italia Forte e Credibile, Scontro con la Sinistra

Giorgia Meloni, durante un video-collegamento per il 25° anniversario di Libero quotidiano, ha evidenziato i risultati del governo in termini di occupazione, citando nuovi record nel mercato del lavoro e una crescita di oltre un milione di posti di lavoro. Ha sottolineato che l’occupazione attuale è la più alta dalla nascita dell’Italia unita e che i contratti a tempo indeterminato stanno diventando sempre più comuni.

Riguardo ai recenti referendum del 8 e 9 giugno, Meloni ha criticato l’opposizione, affermando che non ha senso che si proclamino vincitori senza aver raggiunto il quorum. Ha giudicato i referendum come un tentativo della sinistra di testare il governo su leggi da essa stessa approvate. La premier ha poi commentato la proposta di ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza per la cittadinanza, definendola inadeguata e provinciale, mentre si è dichiarata aperta a discutere miglioramenti per specifiche situazioni.

In tema di conti pubblici, Meloni ha rivendicato la capacità del governo di gestire bilanci, creando solidità economica e stabilità, e ha sottolineato la necessità di continuare a ridurre le tasse. Sul piano internazionale, Meloni ha descritto Donald Trump come un leader deciso e ha affermato l’importanza di un dialogo franco tra Italia e Stati Uniti, auspicando un accordo commerciale vantaggioso.

Infine, ha parlato brevemente della sua interazione con Papa Francesco, esprimendo apprezzamento per il suo approccio fermo ma pacato e sottolineando l’importanza della credibilità per chi ricopre ruoli di responsabilità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com