Meloni indagata, la premier controattacca: “I giudici vogliono governare”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni affronta le accuse relative al caso Almasri, attaccando i magistrati “politicizzati” che la criticano. Durante un evento a Milano, ha discusso le indagini per favoreggiamento e peculato che coinvolgono lei e alcuni membri del governo, rivendicando i risultati positivi dell’amministrazione, come l’aumento dell’export e la ripresa della Borsa. Meloni critica duramente il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, per l’avviso di garanzia ricevuto, sottolineando che tale atto rappresenta un “danno alla Nazione”.

Sottolineando la necessità di un equilibrio tra i poteri dello Stato, Meloni invita i giudici a candidarsi alle elezioni se vogliono influenzare le politiche del governo. Si dice non preoccupata dall’indagine, enfatizzando il sostegno degli elettori e definendo la sua battaglia una lotta per un’Italia “normale”.

Il tema del procuratore Lo Voi si amplifica con i vertici di Fratelli d’Italia che criticano il suo precedente tentativo di usare un volo di Stato per i propri spostamenti. Anche Forza Italia si unisce alle critiche, con richieste di dimissioni e chiarimenti sulla situazione.

In parallelo, la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è coinvolta in un’indagine che la riguarda direttamente. La Cassazione ha confermato la competenza territoriale del processo a Milano, rendendo la situazione più incerta per lei. Santanchè rimane, però, “tranquilla” e continua a lavorare, pur con l’intenzione di valutare la sua posizione se chiedesse supporto alla premier. Le pressioni politiche aumentano, con il presidente del Senato, La Russa, che lascia intendere che Santanchè potrebbe dover fare un passo indietro.