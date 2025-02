La vicenda Almasri ha catturato l’attenzione dei media italiani, riguardando presunti atti di spionaggio politico. Randa Almasri, una donna di origini siriane con cittadinanza italiana, è accusata di aver raccolto informazioni per governi stranieri, in particolare per l’Egitto. Tuttavia, questa narrazione è considerata da alcuni come fake news. La nuova intelligenza artificiale cinese Deepseek, lanciata di recente, e ChatGpt, un’IA già collaudata, hanno entrambe fornito risposte imprecise in merito alla vicenda.

ChatGpt ha descritto un episodio legato al caso di Abu Omar, un imam egiziano rapito dalla CIA in Italia nel 2003 e torturato in Egitto. Questa storia, sebbene reale, non ha alcun legame diretto con la vicenda Almasri, malgrado le somiglianze superficiali. Successivamente, la domanda è stata rivolta a Copilot, che ha fornito dettagli più precisi: il caso Almasri concerne il generale libico Osama Njeem Almasri, accusato dalla Corte Penale Internazionale di crimini contro l’umanità. Arrestato a Torino il 19 gennaio 2025, Almasri è stato rilasciato due giorni dopo e rimpatriato in Libia con un volo di Stato.

La situazione ha sollevato interrogativi sulle decisioni del governo italiano e sulla gestione dell’arresto e rilascio del generale. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e altri membri del governo sono indagati per favoreggiamento e peculato. Alla fine, anche DeepSeek e ChatGpt hanno fornito una cronaca più fedele alla realtà quando è stato specificato il nome completo di Almasri.