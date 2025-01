Meloni indagata, Barbara Berlusconi: “Il premier è come mio padre”

Barbara Berlusconi ha commentato in un’intervista al Tg1 l’avviso di garanzia ricevuto dalla premier Giorgia Meloni e alcuni ministri, collegandolo alla riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati attualmente in discussione. Ha sottolineato come la coincidenza fra l’avviso e il dibattito sulla riforma non possa passare inosservata. Berlusconi ha anche fatto riferimento a un episodio del passato, ricordando l’avviso di garanzia che ricevette suo padre mentre era presidente del G7 a Napoli. Pur non volendo entrare nel merito della vicenda attuale, ha espresso un legittimo sospetto riguardo alla tempistica di tali avvisi, alludendo a quello che suo padre definiva “giustizia a orologeria”.