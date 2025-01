Meloni Indagata: Avviso di Garanzia nel Caso Almasri per Favoreggiamento e Peculato

Giorgia Meloni è indagata per favoreggiamento e peculato in relazione al caso di Osama Njeem Almasri, comandante della prigione di Mittiga rimpatriato il 22 gennaio con un volo di Stato, nonostante un mandato di cattura internazionale nei suoi confronti. La premier ha annunciato la notizia tramite un video sui suoi canali social. Gli avvisi di garanzia non riguardano solo Meloni, ma anche i ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano.

Nel video, Meloni spiega che l’indagine è stata avviata dal Procuratore della Repubblica Lo Voi in seguito a una denuncia presentata dall’avvocato Luigi Li Gotti, ex politico di sinistra. La premier fa riferimento a fatti noti, inclusa la cattura di Almasri da parte della Corte penale internazionale, dopo un suo tentativo di entrare in Italia dopo un soggiorno in altri paesi europei. Meloni sostiene che il rimpatrio immediato di Almasri sia stato deciso per ragioni di sicurezza, un’azione che avviene in casi simili.

Meloni critica il procuratore Lo Voi per un precedente caso contro Matteo Salvini e si scaglia contro Li Gotti, considerandolo vicino a Romano Prodi e con legami con mafiosi. Conclude il video affermando di non sentirsi intimidita, esprimendo determinazione nel difendere la sicurezza nazionale. Matteo Salvini, in difesa della premier, ha espresso indignazione sui social, chiedendo una riforma della giustizia in risposta alle indagini.