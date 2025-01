Meloni incontra Trump a Mar-a-Lago: Retroscena della cena informale

Nella notte tra sabato e domenica, Giorgia Meloni ha fatto visita a sorpresa a Donald Trump nella sua villa a Mar-a-Lago, in Florida. L’incontro è avvenuto dopo il suo arrivo all’aeroporto di Palm Beach, senza comunicazioni ufficiali e alla presenza di alcune figure politiche e imprenditoriali. Non ha partecipato Elon Musk, nonostante la sua connessione con la Meloni. Secondo alcune voci, durante la cena è stato discusso il caso della giornalista Cecilia Sala.

Meloni è atterrata a Palm Beach prima delle 19:30 e ha raggiunto la grande sala da ballo della villa, un luogo emblematico per Trump. Dopo la cena, è stato proiettato un documentario su John Eastman, l’avvocato di Trump. Durante l’incontro, Trump ha elogiato Meloni, definendola una “donna fantastica” e sottolineando il suo impatto in Europa. La sua visita a Mar-a-Lago rappresenta uno dei primi incontri con il presidente eletto, il quale ha avuto conversazioni simili con leader di destra come Viktor Orbán e Javier Milei, ma Meloni sembra avere un ruolo unico, in virtù della sua capacità di facilitare relazioni tra Stati Uniti e leader europei.

Tra le notizie collegate, si segnala che Matteo Salvini sta considerando di partecipare al giorno dell’insediamento di Trump, ma aspetta una decisione da parte della Meloni. Intanto, il primo ministro canadese Justin Trudeau è stato il primo leader del G7 a visitare Trump in Florida dopo le elezioni, in un contesto di tensioni commerciali.

Un tema importante affrontato durante la cena potrebbe essere stato il caso di Cecilia Sala, arrestata in Iran. La detenzione della giornalista è avvenuta pochi giorni dopo l’arresto di un iraniano accusato di fornire componenti per droni alle Guardie rivoluzionarie. L’Iran ha una storia di trattenimento di stranieri per fare pressione diplomatica. Secondo fonti vicine all’incontro, Meloni avrebbe spinto in modo deciso per il rilascio della giornalista, usando un approccio definito “aggressivo” dai media americani.