Meloni incontra Starmer: ‘Italia e Regno Unito possono costruire legami’

La premier italiana Giorgia Meloni ha incontrato il leader laburista britannico Keir Starmer a Downing Street, prima del vertice sulla difesa europea e sulla situazione in Ucraina. Durante l’incontro, Meloni ha sottolineato l’importanza di rafforzare le relazioni tra Italia e Regno Unito, evidenziando che entrambi i paesi possono fare la differenza nella costruzione di ponti. La premier ha esortato a non dividere l’Occidente e ha ribadito la necessità di affrontare insieme le sfide attuali, come la difesa comune e il supporto all’Ucraina. Questa visita si inserisce nel contesto di un crescente dialogo tra le due nazioni e mira a consolidare la cooperazione in ambito di sicurezza e strategico. L’impegno di Meloni prevede anche una maggiore collaborazione su questioni economiche e politiche di rilevanza internazionale, nell’ottica di una solidarietà tra alleati. La posizione della premier riflette il desiderio dell’Italia di mantenere un ruolo attivo nella geopolitica europea e di assicurare che le relazioni con il Regno Unito rimangano forti e produttive.