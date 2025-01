Meloni in visita oggi alla nave Vespucci a Gedda

Parte oggi da Gedda, in Arabia Saudita, la prima missione di Giorgia Meloni nella terra di Mohammad bin Salman. La presidente del Consiglio è attesa per un tour a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, che ha intrapreso un giro del mondo di due anni partendo da Genova nel luglio 2023. Gedda rappresenta un punto cruciale per il governo Meloni, con il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che a fine mese passerà per la stessa città. Santanchè, dopo il rinvio a giudizio nell’inchiesta sui conti di Visibilia Editore, ha affermato di essere tranquilla e di non avere intentioni di dimettersi riguardo a questo caso. Tuttavia, ha riconosciuto le implicazioni politiche legate a un’altra inchiesta sulla cassa integrazione Covid, dichiarando che potrebbe considerare un passo indietro se ci fosse un rinvio a giudizio su quel fronte.

Nel frattempo, Meloni rimane concentrata sulla sua missione in Arabia Saudita, dove incontrerà il principe ereditario bin Salman per discutere opportunità di cooperazione tra i due paesi. Le relazioni tra Italia e Arabia Saudita risalgono al 1932, quando l’Italia stabilì relazioni diplomatiche e aprì un consolato a Gedda. Recentemente, il volume degli scambi commerciali bilaterali ha raggiunto circa 10,796 miliardi di dollari nel 2023. Un memorandum d’intesa per la cooperazione energetica è stato firmato a Riad dal ministro dell’Ambiente italiano e dal ministro saudita dell’Energia, per rafforzare la collaborazione in questo settore strategico nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità globale.