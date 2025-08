Meloni in visita a Belgrado: buone notizie per il vino italiano

In un momento cruciale per le relazioni commerciali tra Italia e Stati Uniti, il premier Giorgia Meloni si è recata a Belgrado per una visita ufficiale. A Bruxelles giungono aggiornamenti positivi riguardo a settori chiave dell’export italiano, tra cui vino, birra e superalcolici.

Le autorità europee e italiane stanno mantenendo un dialogo costante con i tecnici americani, con l’obiettivo di ridurre le tariffe su questi prodotti a meno del 15%. L’Unione Europea punta a sostenere l’esclusione daziaria per le merci non prodotte negli Stati Uniti, come i diversi vini europei, che presentano caratteristiche uniche.

Le fonti europee hanno sottolineato l’intento di promuovere prodotti di qualità, incluse le Indicazioni Geografiche Protette (IGP). In tale contesto, Meloni ha recentemente incontrato i rappresentanti del settore vitivinicolo per cercare di includere vino, superalcolici e birra nella lista dei prodotti esenti da dazi, con la proposta di analogo trattamento per i vini americani importati nell’UE.

Allo stesso tempo, Meloni ha affrontato questioni di difesa. Il governo italiano ha chiesto a Bruxelles prestiti per 15 miliardi di euro, destinati allo sviluppo di investimenti nelle aziende del settore, in collaborazione con partner europei come Francia e Germania. Questa iniziativa segna l’avvio di una nuova fase di progettazione industriale, che non dovrebbe influire negativamente sul Patto di Stabilità e Crescita. Il premier ha presieduto una riunione con le principali aziende coinvolte, finalizzando una strategia per rafforzare le capacità di produzione nel settore della difesa.