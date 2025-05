Meloni in Uzbekistan: Vertice Storico a Samarcanda

Oggi, giovedì 28 maggio, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, inizia la sua missione asiatica, con arrivo previsto in serata a Samarcanda, in Uzbekistan. Questa storica città, un tempo centro di un vasto impero e snodo dell’antica Via della Seta, è patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2001.

Domani, venerdì 29 maggio, Meloni incontrerà il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev per un vertice bilaterale focalizzato sul rafforzamento del partenariato strategico tra Italia e Uzbekistan e sull’ampliamento della cooperazione. Durante l’incontro, verranno firmati diversi accordi bilaterali, come riportato dal sito ufficiale della presidenza uzbeka. L’agenda include anche la promozione di progetti innovativi e iniziative di scambio umanitario. Le strade di Samarcanda si stanno preparando a celebrare la visita, con bandiere italiane e uzbeke pronte ad accogliere il corteo ufficiale.

Questo vertice si inserisce nel contesto degli accordi firmati durante la visita ufficiale di Mirziyoyev in Italia, nel giugno 2023, che ha portato all’adozione di una dichiarazione congiunta e alla firma di undici intese intergovernative riguardanti vari settori, tra cui economia e cultura. Dopo Samarcanda, Meloni proseguirà la sua missione in Kazakistan, ad Astana, dove è previsto un vertice tra Asia Centrale e Italia.

