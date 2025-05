Meloni in Uzbekistan: Accordi storici per 3 miliardi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha effettuato la sua prima visita in Uzbekistan, esprimendo gratitudine per l’accoglienza ricevuta dal presidente Shavkat Mirziyoyev. Meloni ha sottolineato l’importanza di Samarcanda come crocevia tra Europa e Asia, evidenziando gli avanzamenti dell’Uzbekistan sotto la guida di Mirziyoyev. Il presidente uzbeko ha elogiato la stabilità del governo italiano e l’importanza del paese nel contesto internazionale.

Durante il colloquio, Meloni e Mirziyoyev hanno discusso il rafforzamento delle relazioni bilaterali, con l’intento di istituire una commissione intergovernativa focalizzata su investimenti in cultura e istruzione. È stata annunciata la firma di accordi per oltre 3 miliardi di euro in investimenti, consolidando un dialogo strategico tra i due paesi.

Sono stati stipulati diversi protocolli e intese intergovernative riguardanti economia, ambiente, cooperazione accademica e culturale. Tra i principali accordi, si evidenziano quelli sulla protezione degli investimenti, la cooperazione nelle materie prime critiche e nella migrazione, oltre a intese per la protezione ambientale e la cooperazione culturale.

In ambito energetico e industriale, gli accordi comprendono la cooperazione nel settore dell’energia nucleare e nel settore metallurgico. Nel campo dell’istruzione, è prevista l’apertura di una sede dell’Università della Tuscia a Tashkent e la collaborazione tra varie istituzioni educative. L’incontro è stato definito “storico” per le relazioni tra Italia e Uzbekistan, segnando un nuovo livello di cooperazione strategica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com