Meloni in Puglia: visita all’allevamento di cani corso

Da StraNotizie
La premier Giorgia Meloni ha recentemente visitato una masseria a San Giovanni Rotondo, in Puglia, durante una sua vacanza. Lì è stata ospite della famiglia Bocci, famosa per l’allevamento di cani corso.

Aldo Mondelli, nipote dell’allevatore, ha condiviso sui social un video in cui Meloni gioca con un cucciolo di cane corso e risponde alla domanda su quale sia il cane italiano per eccellenza, affermando senza esitazioni: “Il cane corso italiano”.

Mondelli ha riferito che la visita era stata organizzata su richiesta della premier, nota per la sua passione per questa razza. Meloni è arrivata intorno alle 19, dopo un viaggio di due ore dalla Valle d’Itria, dove si trova in una residenza privata a Locorotondo. Era accompagnata dalla figlia Ginevra, dall’ex compagno Andrea Giambruno e dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato insieme alla sua famiglia.

La premier ha inizialmente previsto una visita breve all’allevamento, ma l’incontro è presto evoluto in un momento conviviale. Mondelli ha raccontato che le hanno offerto formaggi e caciocavallo, trasformando la serata in una cena tra amici. Durante questo incontro, hanno discusso di politica, vita in Italia e argomenti personali. Meloni ha mostrato di essere molto contenta e rilassata, trovando un attimo di serenità lontano dai riflettori.

