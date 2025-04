Meloni in missione per i dazi, è la ‘prescelta’ di Trump

Giorgia Meloni, definita “la prescelta” di Donald Trump, si prepara a un incontro a Washington con il presidente americano sui dazi. Questa missione rappresenta una prova della sua influenza su Trump, secondo un’analisi del Guardian. Meloni, che sarà a Washington giovedì, parteciperà al suo primo incontro bilaterale dal pomeriggio del 4 gennaio e dall’insediamento di Trump il 20 gennaio, diventando il primo leader europeo a incontrarlo dopo le recenti decisioni sui dazi.

Il quotidiano britannico sottolinea che l’incontro sarà seguito con particolare attenzione, poiché rappresenta un’opportunità per Meloni di mostrare affinità con Trump, con il quale condivide posizioni politiche simili. Questo incontro le consentirebbe di rafforzare il suo ruolo come interfaccia per un dialogo più significativo tra Italia e Stati Uniti. Tuttavia, il premier italiano deve navigare con attenzione il delicato equilibrio tra il rafforzamento della sua relazione con Trump e il mantenimento della sua fedeltà ai partner europei.

Il Guardian evidenzia le preoccupazioni espresse recentemente dalla Francia, che teme che Meloni possa agire in modo indipendente, compromettendo il consenso europeo, e la distanza tenuta dalla “coalizione dei volenterosi” in relazione alla situazione in Ucraina. In sintesi, l’incontro tra Meloni e Trump sarà cruciale per definire la sua posizione politica e l’atteggiamento dell’Italia nei confronti degli alleati europei e degli Stati Uniti.