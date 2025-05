Meloni in Kazakistan: Nuove Intese per Collaborazione Strategica

Inizia oggi la prima visita ufficiale della premier italiana Giorgia Meloni in Kazakistan. L’obiettivo è rafforzare l’amicizia tra i due Paesi attraverso accordi significativi e una collaborazione strategica in vari settori. Durante il suo intervento all’Astana International Forum, Meloni ha evidenziato l’importanza di questo incontro, definendolo storico, poiché segna il primo vertice tra l’Italia e le cinque Nazioni dell’Asia Centrale.

Meloni ha descritto l’Asia Centrale come un crocevia strategico tra Occidente e Oriente, sottolineando il suo ruolo di ponte nei momenti difficili. L’Italia, primo Paese dell’Unione Europea a investire in questi rapporti, ha lanciato un formato permanente per incentivare lo scambio di idee.

In contrasto con il passato, le relazioni internazionali oggi si sviluppano su schemi nuovi e Meloni ha invitato a esplorare opportunità di dialogo tra Nazioni con storie diverse. Ha citato vari ambiti di cooperazione, tra cui energia, materie prime critiche e sfide ambientali, auspicando progetti comuni per la rigenerazione del Lago d’Aral.

Successivamente, Meloni ha incontrato il presidente kazako Qasym-Jomart Toqaev al Palazzo Presidenziale Akorda, dove hanno discusso dell’importanza degli scambi commerciali, evidenziando che l’Italia è il terzo partner commerciale del Kazakistan dentro l’Unione Europea.

Durante il vertice, sono stati firmati otto accordi per un valore di oltre 4 miliardi di euro, che mirano a rafforzare le relazioni in settori chiave come energia, commercio e gestione delle risorse. La cooperazione riguarderà anche la gestione delle acque e lo sviluppo di infrastrutture energetiche innovative, ponendo le basi per un futuro più stabile e fruttuoso.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com