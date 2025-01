Meloni in Arabia Saudita, incontro con il principe bin Salman: quali decisioni sono state prese

La premier Giorgia Meloni ha annunciato la firma di accordi commerciali per circa 10 miliardi di dollari durante la tavola rotonda Italia-Arabia Saudita ad Al-Ula, sottolineando il potenziale di crescita delle relazioni bilaterali. Meloni ha incontrato il principe ereditario saudita Mohamed bin Salman, evidenziando che la cooperazione tra i due paesi può entrare in una fase nuova, elevando le relazioni a un livello di partnership strategica. Ha inoltre distinto tra la semplice transazione commerciale e la vera cooperazione, sottolineando l’importanza del dialogo e dell’ascolto reciproco.

Il “Piano Mattei” è stato presentato come un modello di cooperazione con le nazioni africane, mirato a valorizzare le risorse del continente. Meloni ha affermato che l’Africa non è povera, ma ha bisogno di supporto per utilizzare meglio le sue risorse, un obiettivo che Italia e Arabia Saudita possono perseguire insieme.

I due leader hanno firmato una dichiarazione che inaugura una cooperazione strutturata, con iniziative come l’organizzazione di un “business forum settoriale” e la definizione di un piano d’azione con priorità condivise. Meloni e bin Salman hanno discusso di questioni globali e regionali, inclusi conflitti e transizione energetica, stabilendo la volontà di sviluppare centri dati e iniziative comuni per il progresso sostenibile in Africa.

Meloni ha rimarcato che gli attuali rapporti economici tra Italia e Arabia Saudita sono stati positivi, con un aumento del 26% delle esportazioni italiane nei primi dieci mesi del 2024 rispetto all’anno precedente. Ha concluso parlando della leadership culturale dell’Italia e dell’impegno a creare un museo del design a Riad, sottolineando l’importanza della valorizzazione del patrimonio culturale.