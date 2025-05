Meloni in Albania: Vertice Cpe e sfide europee con Rama

Oggi Tirana ospita la sesta edizione del Vertice della Comunità politica europea, un evento che riunisce 47 Capi di Stato e di governo, insieme ai vertici delle istituzioni europee, per discutere “Un’Europa nuova in un mondo nuovo: unità, cooperazione, azione comune”. Questa edizione è significativa poiché si svolge per la prima volta nei Balcani occidentali, precisamente in Piazza Skanderbeg.

Tra i partecipanti, si distingue la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, che ha cementato un forte legame con il primo ministro albanese Edi Rama, recentemente riconfermato nel suo incarico. Meloni ha espresso congratulazioni per la sua vittoria elettorale e ha sottolineato la collaborazione strategica tra Italia e Albania, in particolare in relazione al protocollo d’intesa sui migranti. Questo accordo prevede la costruzione di centri per migranti in Albania e sarà ampliato da una proposta legislativa attualmente in discussione alla Camera dei Deputati italiana.

Il vertice prevede una sessione plenaria sulla sicurezza europea, seguita da tre tavole rotonde su temi cruciali come la difesa democratica, il sostegno all’Ucraina, la competitività economica e la migrazione. Il vertice sarà co-presieduto da Rama e dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, con la possibile partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Nel frattempo, a Istanbul si tiene un incontro importante sulla questione del cessate il fuoco in Ucraina, senza la presenza dei leader di Russia e Stati Uniti. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, parteciperà a una riunione informale dei ministri degli Esteri della NATO e ha confermato che l’Italia ha raggiunto il 2% del Pil nella spesa per difesa e sicurezza.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com