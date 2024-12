Meloni: ‘Il 2025 è un anno cruciale per il Pnrr, Italia richiede il pagamento della settima rata’

È stata inviata alla Commissione europea la richiesta di pagamento della settima rata del Pnrr, ammontante a 18,3 miliardi di euro. Palazzo Chigi ha comunicato che questa richiesta segue i lavori della Cabina di regia Pnrr del 29 novembre scorso, per la verifica del raggiungimento di 67 obiettivi, suddivisi in 32 target e 35 milestone. Tra gli obiettivi della settima rata ci sono investimenti per l’implementazione delle infrastrutture di trasmissione dell’energia elettrica, come gli interventi sulla SA CO I.3 e sul Tyrrhenian link; il potenziamento della flotta di autobus e di treni a emissioni zero per il trasporto regionale; la riqualificazione di numerose stazioni ferroviarie; misure per la cybersicurezza; l’attivazione di 480 Centrali Operative Territoriali (COT) per migliorare le prestazioni in materia di salute pubblica; investimenti per una gestione più efficiente delle risorse idriche; e la concessione di 55.000 borse di studio per studenti meritevoli e meno abbienti per accedere all’Università, 7.200 borse di dottorato nei settori ricerca, PA e cultura, e 6.000 borse di dottorato innovative dedicate alle imprese.

In aggiunta agli investimenti, sono previste diverse riforme strategiche, tra cui la legge sulla concorrenza, misure per accelerare i pagamenti della Pubblica Amministrazione, la revisione del servizio civile universale per incentivare la partecipazione giovanile e il provvedimento sulle energie rinnovabili, allineato con gli obiettivi della missione REPowerEU del Pnrr italiano. Come per le precedenti richieste di pagamento, anche il versamento della settima rata sarà effettuato al termine dell’iter di valutazione previsto dalle procedure europee, per confermare il raggiungimento delle milestone e dei target stabiliti.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato che l’Italia è la prima Nazione europea a presentare la richiesta formale per la settima rata del Pnrr, un traguardo che porterà a superare quota 140 miliardi di euro, oltre il 72% della dotazione totale del Piano. Meloni ha evidenziato l’importanza del 2025 come anno cruciale per la fase 2 del Pnrr, dedicata alla realizzazione degli investimenti, sottolineando che non ci sono margini per ritardi e che il Governo, insieme alle Amministrazioni, sta lavorando intensamente per raggiungere questo obiettivo.