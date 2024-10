“Meloni ha una relazione”, Corona a processo per diffamazione

Fabrizio Corona, ex fotografo dei vip, insieme a Luca Arnau, direttore di “Dillingernews”, è stato chiamato a rispondere di diffamazione aggravata per aver diffuso una fake news riguardante una presunta relazione tra Giorgia Meloni, attuale premier, e Manlio Messina, onorevole siciliano. L’accusa si riferisce a un articolo pubblicato il 20 ottobre 2023, in cui si avanzava l’ipotesi di un legame affettivo tra i due esponenti di Fratelli d’Italia, descrivendo Messina come “bello, bravo e in gran carriera” e insinuando che potesse aver “riportato l’amore nel cuore spezzato” della Meloni. A corredo dell’articolo, erano state pubblicate cinque fotografie modificate artatamente per sostenere la narrazione falsa.

Nel provvedimento, la procura sostiene che Corona, in qualità di caporedattore, ha non solo procacciato la falsa notizia, ma ha anche condotto verifiche da cui emergeva la sua totale infondatezza. Nonostante ciò, avrebbe ordinato la rapida redazione e pubblicazione dell’articolo, approvando le foto alterate. Arnau, come redattore materiale del pezzo, ha pubblicato l’articolo sulle piattaforme del giornale.

La prima udienza del processo si terrà il 21 gennaio 2025 davanti al tribunale di Milano. Tra i sedici testimoni indicati dalla procura ci sono le parti lese, Giorgia Meloni e Manlio Messina. Corona ha anche contattato Meloni tramite Instagram, esprimendole la sua stima e promettendo di non ricorrere a “mezze verità” durante il processo, in cui apprende che la premier farà da testimone. Ha espresso la sua convinzione che Meloni non abbia intenzioni ostili nei suoi confronti, affermando che “la giustizia farà il suo corso, come sempre”. Inoltre, Corona ha concluso il suo messaggio suggerendo alla Meloni di occuparsi di questioni più rilevanti, evidenziando la necessità di una leadership più incisiva in questo momento.

La questione sottolinea non solo il potere delle fake news nell’influenza dell’opinione pubblica, ma anche come le conseguenze legali possano colpire direttamente le vite sia dei diffamatori che delle vittime.