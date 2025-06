Meloni e Schlein: unite contro il conflitto, divise sulle basi

Giorgia Meloni ed Elly Schlein hanno avuto una lunga telefonata per discutere della situazione post-intervento americano nella guerra tra Israele e Iran, evidenziando l’urgenza di fermare i bombardamenti e riprendere il dialogo. Entrambe concordano sulla necessità di una de-escalation, ma le loro valutazioni differiscono notevolmente. Schlein condanna aspramente l’intervento di Donald Trump, mentre Meloni, pur non esplicitando giudizi, sottolinea che l’Iran non deve dotarsi di armi nucleari.

Le divergenze sono più evidenti su questioni pratiche, in particolare riguardo al coinvolgimento dell’Italia. Meloni cerca di favorire un clima di cooperazione e ha promesso di tenere Schlein informata. Tuttavia, il contesto politico è complesso, con estremismi presenti nella Lega e nel Movimento 5 Stelle, che rendono difficile una posizione unitaria.

In discussione c’è l’uso delle basi NATO in Italia. Schlein richiede che il governo chiarisca che non parteciperà a azioni militari né permetterà l’uso del territorio italiano per supportare la guerra. La questione è delicata, poiché le basi americane sono sotto controllo statunitense, mentre le basi NATO potrebbero diventare un punto controverso.

Il Partito Democratico, insieme a Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, ha presentato una mozione in Parlamento per fermare la cooperazione militare con Israele, evidenziando una crescente unità tra questi partiti. Le prossime settimane potrebbero portare a un dibattito acceso sull’uso delle basi americane in Italia.

