Meloni e Salvini: la strada per dominare l’Europa

George Simion, leader dell’Aur, ha annunciato la sua visita a Roma, dove incontrerà la comunità romena e i politici italiani, tra cui il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepresidente Matteo Salvini. Simion, in corsa per il secondo turno delle elezioni presidenziali romene, ha dichiarato l’intenzione di costruire un movimento sovranista in Europa.

Il secondo turno si svolge dopo che la Corte Costituzionale romena ha annullato il primo turno di votazioni di novembre 2024, che aveva visto un’affermazione iniziale di Calin Georgescu, poi escluso per illeciti. Allo stesso tempo, Simion ha manifestato ottimismo anche per le elezioni presidenziali polacche, sostenendo il candidato Karol Nawrocki.

Nel video, Simion ha lanciato un avvertimento a Nicușor Dan, suo avversario, esortando a non mettere in atto frodi elettorali. Rivolgendosi ai suoi sostenitori, ha espresso il desiderio di un’Europa delle nazioni sovrane piuttosto che un impero, richiamando le origini storiche della Romania risalenti all’epoca dell’imperatore Traiano.

Il leader dell’Aur ha sottolineato l’importanza della narrazione nazionalista, che vede nella fusione tra Daci e coloni romani le radici del popolo romeno. Tuttavia, Simion si distanzia dal racconto tradizionale, abbracciando una visione che valorizza le fondamenta etniche e spirituali della nazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com