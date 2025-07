Meloni e Renzi a confronto: mille giorni di governo a testa

Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, sta per raggiungere un traguardo significativo, con mille giorni di mandato che si compiranno il 18 luglio. Questo obiettivo è stato raggiunto da pochi altri esecutivi nella storia della Repubblica, come quelli di Berlusconi, Craxi e Renzi. L’attuale amministrazione si distingue per un approccio di gestione più prudente, mirato a una stabilità politica piuttosto che a riforme radicali.

A differenza dell’ex premier Matteo Renzi, il cui governo ha cercato di attuare profonde trasformazioni e ha affrontato una sconfitta nel referendum costituzionale, Meloni ha scelto una strategia diversa. Mentre Renzi si è mosso in modo divisivo, Meloni ha puntato a una maggiore coesione, cercando di ridurre le tensioni politiche sia con le parole che con le azioni. Questa scelta ha portato a una gestione più pragmatica, nella quale l’esecutivo ha affrontato questioni di politica estera e gestione economica senza spingersi in riforme controverse.

Nel campo della politica estera, Meloni ha mostrato capacità nei rapporti internazionali, collaborando con figure europee di riferimento e mantenendo una posizione fortemente pro-Ucraina. A livello economico, ha lavorato insieme al ministro Giorgetti per mantenere sotto controllo i conti pubblici, anche se il tema delle tasse rimane critico, con una pressione fiscale in aumento.

Meloni ha anche evitato battaglie identitarie divisive, concentrando i suoi sforzi su riforme pratiche, come quella della giustizia. Sebbene questo governo sembri avere una posizione di vantaggio per le future elezioni, si evidenzia la necessità di affrontare questioni cruciali quali il supporto alle imprese e l’innovazione, per non scivolare in una gestione puramente amministrativa. La sfida per il premier sarà utilizzare al meglio il tempo restante del suo mandato.