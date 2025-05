“Meloni e Papa Leone XIV: La Telefono che Sorprende”

L’Italia manifesta il proprio sostegno agli sforzi della Santa Sede per la pace e la cessazione dei conflitti nei vari scenari di crisi. Questa posizione è espressa in una nota di Palazzo Chigi riguardante un colloquio telefonico avvenuto oggi tra la premier Giorgia Meloni e Papa Leone XIV. Durante la conversazione, Meloni ha rinnovato le congratulazioni del governo italiano per l’elezione di Papa Leone XIV al Soglio di Pietro, sottolineando il forte legame che unisce l’Italia al Vicario di Cristo.

Fonte: www.adnkronos.com