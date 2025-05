Meloni e Merz: Un’alleanza per Israele e ‘Carri di Gedeone’

Durante l’incontro a Palazzo Chigi tra la premier italiana Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, è stato ribadito il supporto di Italia e Germania per Israele, sottolineando al contempo la crisi umanitaria in Gaza e il ruolo di Hamas nel conflitto. Meloni ha dichiarato che, in quanto “amici di Israele”, i due Paesi non possono ignorare la situazione a Gaza, definita “drammatica”.

L’operazione militare israeliana “Carri di Gedeone” è stata avviata con notizie di centinaia di vittime e migliaia di feriti in seguito ai bombardamenti intensificati. Negli ultimi due giorni, oltre 200 palestinesi sarebbero stati uccisi e migliaia di abitazioni distrutte. L’ufficio stampa di Gaza ha denunciato anche il tentativo israeliano di ostacolare l’accesso delle ambulanze nelle aree colpite.

Meloni ha confermato la posizione dell’Italia secondo cui il problema risiederebbe in Hamas, che ha proposto un cessate il fuoco in cambio del rilascio di ostaggi. La strategia israeliana prevede la distruzione di quartieri civili e un’occupazione prolungata della Striscia di Gaza, considerata da molti come un crimine di guerra. Il piano, evidenziato da dichiarazioni di ministri israeliani, mira all’espansione del controllo, ignorando le conseguenze per la popolazione civile e le preoccupazioni delle famiglie degli ostaggi, che temono per la sicurezza dei loro cari in questo contesto di crescente violenza.

Fonte: www.virgilio.it