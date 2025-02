Meloni e Mattarella: Incontro Riservato al Quirinale sul Caso Almasri prima del Video Controverso

Secondo fonti del Quirinale, Giorgia Meloni ha avuto un incontro segreto con Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, il 28 gennaio. La premier ha informato Mattarella riguardo la sua iscrizione e quella dei suoi ministri nel registro degli indagati per il caso Almasri, poco prima di annunciare la notizia pubblicamente tramite un video sui social. Il quotidiano “Il Messaggero” ha rivelato che l’argomento dell’incontro non è stato divulgato, mantenendo un “riservo assoluto” tipico delle comunicazioni istituzionali.

La presidenza della Repubblica ha confermato il colloquio, specificando che Meloni ha ricevuto dalla procura di Roma la notizia della sua iscrizione e di altri membri del governo come indagati per favoreggiamento e peculato. Le accuse riguardano anche i ministri della Giustizia Carlo Nordio, dell’Interno Matteo Piantedosi, e il sottosegretario Alfredo Mantovano. L’iscrizione è avvenuta in seguito al rimpatrio del comandante libico Almasri, accusato dalla Corte penale internazionale di crimini di guerra. Meloni ha etichettato l’indagine come un “danno alla nazione”, criticando parte della magistratura di voler “governare”.

Nonostante la situazione, il partito di Meloni, Fratelli d’Italia, ha registrato un aumento dello 0,5% nei sondaggi, arrivando al 30,1%. Meloni ha commentato sostenendo che, nonostante gli attacchi quotidiani, il sostegno degli italiani rimane solido. Ha ringraziato per la fiducia ricevuta e ha espresso la sua determinazione a prevalere, proseguendo “a testa alta”.