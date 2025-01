Meloni e le serie tv su Mussolini, l’aneddoto e la promessa: “Le guarderò con piacere”

Durante una conferenza stampa di inizio anno, la premier Giorgia Meloni ha risposto a domande riguardanti i libri di Scurati su Mussolini e la serie tv “M. Il figlio del secolo”, interpretata da Luca Marinelli, prevista in uscita il 10 gennaio su Sky e Now. Meloni ha dichiarato di non poter dedicare tempo alla visione di serie televisive o alla lettura di libri, facendo riferimento alla sua intensa attività politica e all’impegno con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Tuttavia, ha espresso l’intenzione di recuperare tali attività in futuro, quando le circostanze lo permetteranno.

Meloni ha poi precisato di aver visto solo una serie tv: “Per Elisa”, dedicata a Elisa Claps, che ha definito “bellissima”. Questo suggerisce che, nonostante le sue occupazioni, Meloni trova ancora il tempo per apprezzare contenuti culturali di qualità.

In aggiunta, la premier ha toccato anche un tema delicato riguardante l’acquisto della sede di Acca Larenzia, storica sede del Movimento Sociale Italiano. Ha chiarito che le informazioni relative a questa operazione non sono state condivise con lei e ha mostrato soddisfazione nel sapere che la sede non si sia trasformata in un fast food. Queste dichiarazioni rivelano la sua attenzione nei confronti della storia politica italiana e la sua gestione delle questioni legate all’eredità di movimenti storici.

Questo scambio di opinioni durante la conferenza stampa mette in luce la capacità di Meloni di affrontare domande complesse, mantenendo un equilibrio tra la sua vita professionale e le sue preferenze culturali. Nonostante i suoi impegni, si dimostra aperta alla fruizione di contenuti artistici e alla riflessione su temi storici.