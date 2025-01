Meloni e le Indagini su Almasri: La Premier Accusa e Sfida i Giudici

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato il caso Almasri durante l’evento “La Ripartenza”, attaccando i giudici e accusandoli di voler governare anziché limitarsi al loro ruolo. Meloni, indagata insieme ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano, ha dichiarato che alcuni magistrati cercano di influenzare le politiche in vari settori, come l’immigrazione e la giustizia. Ha anche espresso preoccupazione per l’impatto dell’indagine sulla sua reputazione internazionale, rilevando che la sua notizia è stata pubblicata sul Financial Times e che all’estero la situazione non è ben compresa.

L’indagine, avviata il 28 gennaio, riguarda accuse di favoreggiamento e peculato legate alla liberazione di Njeem Osama Almasri Habish, un comandante libico accusato di crimini contro l’umanità dalla Corte Penale Internazionale. Meloni ha sostenuto che la liberazione di Almasri sia stata dovuta a un cavillo legale e ha precisato che il governo lo ha riportato in Libia ritenendolo una minaccia.

Il 19 gennaio, Almasri si trovava a Torino per una partita quando è scattato un mandato di arresto da parte della CPI. Tuttavia, la corte d’appello ha deciso di liberarlo per un problema di procedura, poiché il ministro Nordio non era stato avvisato dell’arresto. Due giorni dopo, Almasri è stato fatto rientrare in Libia con un volo di Stato. Questo evento ha sollevato polemiche e critiche da parte dell’opposizione, con alcuni che hanno paragonato Meloni a Mussolini per la sua gestione della situazione.