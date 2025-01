Meloni e le formiche: la domanda più strana in conferenza stampa

Il 9 gennaio, durante la conferenza stampa di fine anno, Giorgia Meloni ha affrontato un momento imbarazzante generato da una domanda inaspettata da parte di un giornalista dell’Agenzia Vista. Il cronista ha chiesto alla presidente del Consiglio se calpestasse le formiche mentre camminava, citando un detto della nonna che sosteneva che calpestare le formiche portasse sempre pioggia. Meloni, inizialmente sorpresa e poi divertita, ha risposto: “Io non lo so, sono disperata. Calpesto le formiche? Se le vedo no, confesso, poi non le vedo sempre”. Ha infine concluso chiedendosi se la sua fosse la risposta giusta e promettendo di farci più attenzione.

Il pubblico in sala si è chiesto quale fosse il senso della domanda del giornalista, dando origine a una certa curiosità sociale. Dopo la conferenza, Alexander, il giornalista in questione, ha chiarito il suo intento: intendeva semplicemente ricordare un detto popolare che sua nonna Nadia, ormai scomparsa, raccontava sempre. Ha aggiunto che, mentre parlava, ha guardato in alto, come se sentisse la presenza della nonna.

La questione ha sollevato interrogativi sulla possibile interpretazione politica del detto. Potrebbe infatti essere interpretato come un avvertimento per Meloni: se desidera completare la legislatura, deve mantenere alta la guardia e fare attenzione a non irritare le “formiche” lungo il suo cammino. Alexander ha sottolineato che le interpretazioni dipendono dalla sensibilità di ciascuno, affermando che la domanda è significativa a seconda della risposta che si dà. Ha comunque suggerito che potrebbe anche essere vista come una questione di orizzonte politico.

La situazione ha suscitato un certo clamore sui social, alimentando speculazioni e discussioni tra gli utenti. La conferenza, pur incentrata su temi più gravi e impegnativi, ha quindi visto emergere un momento di leggerezza che ha catturato l’attenzione, dimostrando come anche questioni umoristiche siano capaci di trovare spazio nel dibattito politico. La reazione di Meloni, mescolando serietà e ironia, ha reso il dialogo più umano e vicino al pubblico.