Meloni e l’attacco alla sinistra: cosa ha detto la premier

I pronostici sul governo di Giorgia Meloni scommettevano su una durata massima di sei mesi, temendo una crisi finanziaria e un potenziale default dell’Italia. Tuttavia, la premier, chiudendo la campagna elettorale a Genova, si è mostrata sicura dei risultati ottenuti, rivendicando di aver mantenuto le promesse fatte agli elettori. Meloni ha difeso la recente legge di bilancio, sottolineando che si tratta di una manovra di buon senso focalizzata sulle priorità reali, contrapposta alle critiche della sinistra.

Tra il pubblico, si sono levate anche voci di protesta da parte di imprenditori balneari riguardo la direttiva Bolkestein, richiedendo una corretta applicazione delle normative. Meloni ha ribadito la necessità di riforme, inclusa quella della giustizia, rispondendo alle accuse di voler controllare la magistratura. Ha espresso il suo impegno a proseguire sulle riforme cruciali, dichiarando che il governo continuerà a lavorare unito.

La premier ha tirato in ballo le critiche del leader M5S, Giuseppe Conte, sui costi della legge di bilancio, sostenendo che le posizioni dell’ex premier non erano supportate da prove sui benefici del superbonus. Ha anche evidenziato i risultati del suo governo, denunciando il comportamento delle opposizioni. Riguardo alla sanità, Meloni ha contestato le accuse di tagli, presentando dati a supporto delle risorse destinate al settore.

Il comizio si è chiuso con il sostegno a Marco Bucci, il candidato del centrodestra in Liguria, elogiando le sue capacità e rispondendo agli attacchi ricevuti. Diversi leader della coalizione, tra cui Maurizio Lupi e Antonio Tajani, hanno evidenziato la necessità di una squadra unita e hanno invitato anche ex elettori del PD a unirsi al centrodestra. Matteo Salvini ha attaccato ulteriormente la sinistra, definendo la coalizione avversaria come priva di sostanza. Con un clima di ottimismo e determinazione, Meloni e i suoi alleati si sono dichiarati pronti a vincere le prossime elezioni, ribadendo la loro visione politica e i successi ottenuti in questi due anni di governo.