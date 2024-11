Meloni e la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne: Riflessioni sugli Atti di Violenza

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato una correlazione tra la presenza di immigrati in Italia e il numero di stupri, affermando che l’immigrazione illegale contribuisce a episodi di violenza e degrado sociale. Meloni ha affermato: “Adesso verrò definita razzista, ma c’è una incidenza maggiore, purtroppo, nei casi di violenza sessuale”, riferendosi specificamente agli immigrati irregolari.

In un’intervista a Donna Moderna, ha spiegato che la mancanza di risorse può portare a una degenerazione sociale che amplifica il problema della violenza. La premier ha anche delineato le priorità del governo per migliorare la sicurezza delle donne, tra cui l’incremento del personale nelle forze dell’ordine e la garanzia che chi commette reati venga punito. Ha ribadito che il governo si sta dedicando attivamente al contrasto all’immigrazione illegale, considerata un aspetto rilevante nella lotta alla violenza.

Meloni ha dichiarato che l’Italia dispone di una legislazione robusta contro la violenza sulle donne, ma ha enfatizzato che il cambiamento culturale è fondamentale per affrontare il problema. “Le norme non mancano, gli strumenti non mancano, le risorse quelle mancano sempre”, ha aggiunto, scusandosi per la carenza di risorse in questo settore.

Inoltre, Meloni ha menzionato un film di Paola Cortellesi che esplora la sopraffazione delle donne, notando come un tempo questa fosse socialmente accettata, mentre oggi la situazione è cambiata. Ha sottolineato la necessità di interrogarsi sulle motivazioni dei fenomeni di violenza, in particolare tra i giovani, per poter affrontare efficacemente le problematiche attuali.

Infine, Meloni ha espresso la preoccupazione che, senza comprendere le radici dei fenomeni persistenti di violenza, non si possano trovare soluzioni efficaci. Le sue dichiarazioni hanno generato dibattito e reazioni, con un focus particolare sulla correlazione fra immigrazione e violenza, aspetto che continua a suscitare opinioni contrastanti nel contesto sociale e politico italiano.