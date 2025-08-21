Meloni e il timore della stampa: il vero volto della politica italiana

La presidente del Consiglio italiana si distingue per il numero ridotto di conferenze stampa ufficiali con domande e risposte. La sua ritrosia è stata rivelata in una conversazione oro rubata con Trump, dove ha confessato di avere paura della stampa.

Recentemente, la presidente del Consiglio ha partecipato a una riunione internazionale seduta accanto al presidente americano, un traguardo ambito da molti leader. Tuttavia, gli incontri internazionali sono diventati routine e il contesto politico ha visto cambiamenti rapidi; ad esempio, l’improvviso passaggio di Conte dal suo lavoro di avvocato al vertice del G7. Meloni ha già incontrato numerosi leader mondiali, ma questo incessante andirivieni la porta a trascurare la politica nazionale e a non rendere conto ai cittadini.

Nonostante l’immagine di leader forte, Meloni sembra avvertire una certa ansia alla sola vista di registratori e taccuini e cerca rifugio in eventi internazionali per sfuggire alla pressione della stampa. Questo comportamento risulta ancora più critico se si considera il suo passato, in particolare il naufragio comunicativo dopo la tragedia di Cutro.

Le domande che i giornalisti potrebbero porle sono scomode e riguardano questioni cruciali come il riconoscimento dello stato di Palestina, l’adozione del salario minimo, il reddito di cittadinanza e i tagli al settore sanitario. Invece di affrontare questi temi in un dibattito aperto, Meloni sembra preferire i media favorevoli per promuovere una narrazione positiva, ignorando i segnali di insoddisfazione crescente tra i cittadini, come dimostra l’aumento dell’astensionismo.

Solo il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha cercato di mantenere un confronto onesto, mentre Meloni appare sempre più timorosa e riflessiva, evitando i dibattiti pubblici e cercando di nascondersi dietro i leader internazionali.