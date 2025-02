Meloni e il sondaggio con FdI oltre il 30%: “Avanti a testa alta”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condiviso un sondaggio di Supermedia Youtrend sui social, mostrando il suo partito al 30,1%, con un aumento di 0,5 punti rispetto al 16 gennaio. Meloni ha affermato di non controllare spesso i sondaggi, sottolineando che, seppur importanti, la fiducia degli italiani si conquista lavorando con serietà e determinazione. La premier ha notato che, nonostante gli attacchi quotidiani e i tentativi di destabilizzare il governo, il sostegno popolare rimane solido. Ha interpretato i dati del sondaggio come un segno che il lavoro svolto per difendere l’interesse nazionale e creare nuove opportunità per le imprese sta dando i suoi frutti. Meloni ha ringraziato gli italiani per la fiducia dimostrata e ha ribadito l’intenzione di proseguire, determinata e a testa alta.

Lo scorso martedì, Meloni ha incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per informarlo riguardo all’iscrizione sua e di altri membri del governo nel registro degli indagati per il caso Almasri. Oggi, Giulia Bongiorno, avvocato e senatrice della Lega, ha visitato Palazzo Chigi per circa quindici minuti. Bongiorno difenderà Meloni, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, e il sottosegretario Alfredo Mantovano nell’ambito dell’inchiesta sul caso Almasri. Dopo l’incontro, l’avvocato ha lasciato la sede della presidenza del Consiglio senza rilasciare dichiarazioni.