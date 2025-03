Meloni e il Manifesto di Ventotene, le parole di Bertinotti che infuriano FdI

L’ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti, in un’intervista a La7, ha commentato le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene, affermando che se fosse stato presente in Parlamento avrebbe lanciato un oggetto contro di lei per esprimere il suo dissenso. Bertinotti ha sottolineato l’importanza di segnalare il superamento di un limite nel dibattito politico italiano, affermando di sentirsi in dovere di comunicare al popolo che tali comportamenti non sono accettabili in una Repubblica democratica.

Immediate le reazioni di Fratelli d’Italia. Il presidente dei senatori di FdI, Lucio Malan, ha denunciato le parole di Bertinotti come una violenza inaccettabile e un incitamento contro Meloni. Ha anche chiesto che l’Ordine dei giornalisti e la Federazione nazionale della stampa prendano posizione sull’aggressione verbale di Romano Prodi a una giornalista, sottolineando la gravità della situazione e la mancanza di condanna da parte della sinistra.

Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, ha aggiunto che la sinistra sta mostrando il suo volto peggiore, citando l’indegna reazione in Aula contro Meloni, le ingiurie di Prodi, e le dichiarazioni di Bertinotti. Ha espresso preoccupazione per l’aggravarsi del clima politico, caratterizzato da aggressioni e minacce verso esponenti del centrodestra. Bignami ha sollecitato la sinistra a condannare questi atteggiamenti per evitare di avvelenare ulteriormente il dibattito politico in Italia.