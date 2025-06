Meloni e il Ceto Medio: Tasse in Diminuzione o Solo Promesse?

Giorgia Meloni ha espresso le sue intenzioni di ridurre le tasse, soprattutto per il ceto medio, in un video-messaggio durante un’assemblea di Confcommercio. Mentre Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati sostengono la premier, la Lega, guidata da Matteo Salvini, manifesta resistenze interne. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha addirittura contraddetto Meloni, affermando che il taglio fiscale richiede tempo.

Nel suo messaggio, Meloni ha annunciato l’approvazione di una riforma fiscale definita “attesa da 50 anni”, mirata a migliorare il rapporto tra Stato e contribuente e a sostenere i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Ha sottolineato l’importanza di rafforzare la domanda interna e di proseguire nella riduzione della pressione fiscale. Il ceto medio, secondo il Censis, rappresenta il 60,5% della popolazione, ma la definizione di ceto medio è variegata e priva di parametri oggettivi.

In questo contesto, Forza Italia e Noi Moderati hanno confermato il loro sostegno alla riduzione fiscale, mentre la Lega ha proposto l’idea della rottamazione delle cartelle esattoriali come priorità. Salvini ha ammesso che il taglio delle tasse e la rottamazione possono coesistere, ma ha criticato Meloni sul tema.

L’opposizione ha reagito alle affermazioni della premier, con esponenti del Pd e del M5S che hanno messo in dubbio la fattibilità del taglio dell’Irpef, sostenendo che il Governo non abbia attuato misure necessarie. Infine, Pierpaolo Bombardieri della UIL ha definito le promesse governative come “bufale”, avvertendo delle conseguenze di un abbassamento fiscale sui servizi pubblici.

Fonte: www.virgilio.it