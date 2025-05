Meloni e i salari in aumento, l’attacco di Bonelli: “Colossale balla”

La presidente Meloni è accusata da Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, di ingannare gli italiani con politiche che hanno portato a un aumento della povertà e della precarizzazione lavorativa. Secondo Bonelli, ci sono 5,7 milioni di persone in povertà assoluta, con stipendi tra i più bassi d’Europa e oltre 100.000 giovani costretti a emigrare, mentre il welfare è stato notevolmente ridotto. Anche se Meloni afferma che i salari stanno aumentando, Bonelli sostiene che le statistiche ufficiali dimostrano il contrario: i salari reali sono più bassi rispetto al 2008, e l’Italia è tra gli ultimi paesi europei per crescita del potere d’acquisto.

Inoltre, Bonelli denuncia che il governo continua a favorire le lobby fossili, spendendo 70 miliardi di euro in extraprofitti per le compagnie energetiche, mentre non viene investito nulla per una transizione ecologica. Chiede quindi misure come un salario minimo e una giustizia fiscale, enfatizzando la necessità di una visione ecologica e sociale per il futuro del Paese.

Bonelli critica anche il viaggio di Meloni negli Stati Uniti, dove ha promesso investimenti e armamenti, esponendo l’Italia a rischi con l’ingresso di Starlink nel sistema delle comunicazioni nazionali. Infine, sostiene che il premierato, presentato come una grande riforma, è solo una distrazione dal disastro sociale ed economico causato dal governo, definendolo come “la madre di tutte le bugie”.