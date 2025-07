Meloni e i mille giorni di governo: bilancio e prospettive

In Italia, la durata dei governi è storicamente breve, con solo cinque dei 68 esecutivi repubblicani che hanno superato i mille giorni. Giorgia Meloni si avvia a diventare la premier più longeva della storia dal 1861, con la prospettiva di superare i record stabiliti dai governi Berlusconi e Craxi.

Meloni ha raggiunto importanti traguardi economici e politici nei suoi mille giorni di governo. Ha ottenuto un significativo abbattimento dello spread, contribuendo a risparmiare sugli interessi e a liberare risorse per altre aree. La crescita del PIL è stata del 6,3% rispetto al periodo pre-Covid, risultando superiore a quella di Francia, Gran Bretagna e Giappone. Inoltre, il rating dell’Italia è tornato positivo e l’occupazione ha raggiunto livelli massimi sia per uomini che per donne.

Il governo si è anche contraddistinto nella gestione della politica migratoria, assumendo un ruolo di leadership nel proporre soluzioni per l’accoglienza dei migranti in paesi diversi dal territorio nazionale. Nonostante i successi, permangono criticità, come il livello di salari che fatica a superare l’inflazione e le lunghe liste d’attesa nel sistema sanitario.

I rappresentanti del governo e le organizzazioni sindacali propongono di affrontare la questione salariale non con un incremento del salario minimo, ma attraverso una contrattazione più robusta a livello aziendale. Tuttavia, restano da sciogliere nodi strutturali, come l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese, che attualmente ostacolano la produttività.